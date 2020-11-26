إقامة ندوة علمية حول الصحة الوقائية في أجدابيا

أقيمت في مدينة اجدابيا الندوة العلمية الثالثة للصحة الوقائية تحت عنوان، الوقاية من الفيروسات .. تحديات وحلول.

والتي نظمت من قبل نقابة المهن الطبية المساعدة، ومستشفى الشهيد امحمد المقريف، وذلك في إطار التوعية والإرشاد وكيفية الوقاية من فيروس كورونا.

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