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بوابة إفريقيا الإخبارية/ غدامس |

26 November, 2020

أعلنت بلدية درج ،عن انطلاق العمل الفعلي بمشروع صيانة طريق درج غدامس، بمسافة 40 كيلومترا بعد التعاقد مع شركتين محليتين لصيانة الطريق الذي يعد شريان الحياة للمنطقة، بعد معيقات استمرت لأكثر من 10 سنوات.

و أدى عميد بلدية درج، وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء المجلس البلدي غدامس ،زيارة ميدانية ،حيث أكد كل من مدير الشركة والمهندسين القائمين على الإشراف الجاهزية التامة لمواصلة سير العمل.