دعم أوروبي لإدارة النفايات في 9 بلديات ليبية 

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم دعم لـ9 بلديات ليبية لإنشاء أنظمة إدارة النفايات بالشراكة مع الحكومة الألمانية.

وحسب صفحة الاتحاد الأوروبي على فيسبوك فإن البلديات الـ9 استلمت 27 شاحنة لجمع النفايات، و3 جرافات، وآلافا من صناديق جمع النفايات المنزلية، وحاويات النفايات، وعربات اليد، وذلك لإدارة النفايات التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن البلديات المستفيدة من هذا الدعم هي، غدامس، ونالوت، وجادو، والزنتان، وجنزور، وحي الأندلس، وأبو سليم، وإدري الشاطئ، والبوانيس.

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