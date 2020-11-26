معيتيق: حل أزمة الصيادين الإيطاليين ممكن من خلال تفعيل اتفاقية تبادل السجناء

كشفت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، أحمد معيتيق، قال إن حل أزمة الصيادين الإيطاليين المحتجزين في بنغازي ممكنا من خلال تفعيل اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، مضيفا أن المتعاونين مع معيتيق تواصلوا مع المسؤولين في بنغازي من أجل التوصل لحل الأزمة.

وتابعت الصحيفة أن معيتيق أوضح خلال منتدى حوارات المتوسط الإيطالي، أنه يعتقد أن الاتجاه الصحيح لحل أزمة الصيادين هو التبادل مع لاعبي كرة القدم الليبيين المحكوم عليهم بالسجن في إيطاليا بتهمة الاتجار بالبشر والتسبب في مقتل مهاجرين.

وأشارت الصحيفة إلى تصريح معيتيق بأن الإيطاليين يعملون بدون كلل من أجل حل أزمة الصيادين، لافتا إلى وجود معاهدة بين ليبيا وإيطاليا لتبادل الأسري.

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