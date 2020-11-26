في تحدِ لـ«إيريني».. تركيا ترسل 3 طائرات عسكرية إلى ليبيا

أرسلت الحكومة التركية، اليوم الخميس، 3 طائرات شحن عسكرية إلى غرب ليبيا، ما يعد خرقًا لاتفاقيات حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حسبما أفاد موقع “تركيا الآن”.

وهبطت إحدى الطائرات التركية الثلاثة في قاعدة «الوطية» الجوية، في غرب ليبيا، وبهذا تتحدى تركيا الأمم المتحدة، ومهمة إيريني التابعة لها، وفقًا لفضائية «العربية».

يأتي ذلك بعد أن رصدت مواقع تتبع حركة السفن في البحر المتوسط، يوم الأحد الماضي، سفينة تركية يُشتبه في أنها تحمل أسلحة إلى ليبيا، دخلت إلى المنطقة التي تراقبها سفن الاتحاد الأوروبي المشارِكة في «عملية إيريني»، التي طلبت من تركيا تفتيشها، إلا أن حكومة أنقرة لم ترد على طلبها.

واتهمت أنقرة، مهمة إيريني بتفتيش سفينتها بالمخالفة للقانون الدولي، لكنها نفت المزاعم التركية بأنها داهمت سفينتها «روزالين- أ» المتجهة إلى ليبيا، بشكل غير قانوني.

وأكدت مهمة إيريني، في بيان رسمي، أن قواتها صعدت على متن السفينة التجارية التركية «روزالين-أ» تطبيقًا لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 (2016) و2526 (2020)، بشأن الأسلحة على ليبيا.