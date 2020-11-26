لملوم يشارك في أعمال الدورة الـ 36 لمجلس وزراء العدل العرب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 November, 2020

شارك وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم اليوم الخميس في أعمال الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب والذي عقد عبر الدائرة المغلقة، وشارك فيه وزراء العدل بالدول العربية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوفاق أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا جدول أعمال الدورة الحالية التي تضمنت ثلاثة عشر بندا غطت منها مشاريع الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، واتفاقية مكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومقترح مراجعة اتفاقية الجنسية لعام 1954 ، كما تضمن بند توحيد التشريعات العربية دراسة مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية.

وناقش المجلس أيضا البند المتعلق بتعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب والذي تضمن مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسحلة في المنطقة العربية ومشروع اتفاقية عربية خاصة لحماية النازحين داخليا.

كما ناقش المجلس بند انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب واعتمد الترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء، كما تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة المجلة العربية للفقه والقضاء حيث رشحت ليبيا أحد الأساتذة الليبين لعضوية المجلة والذي لاقى قبولا من المجلس بإجماعه.

وأبدى لملوم عددا من الملاحظات حول بعض مشاريع القوانين والقوانين الاسترشادية المعروضة ومنها اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة ومسألة تجريم دفع الفدية.

وخلص الاجتماع إلى اعتماد عدد من القرارات والتي تمثلت في إحالة ملاحظات وتوصيات الوزراء إلى اللجان الفنية لدراستها ومن ثم إعادة عرضها على المجلس.