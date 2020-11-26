بحث شروط فتح محلات توزيع اسطوانات غاز الطهي في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث، اليوم الخميس، حسين العريبي، رئيس لجنة الغاز وإنشاء الموزعين بشركة البريقة لتسويق النفط، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، شروط فتح موزعي الغاز.

وناقش الاجتماع، في حضور أعضاء اللجنة، فتح الله الفزاني، وعبدالكريم الحضيري وفرج نوح ومدير مكتب المشروعات بالبلدية، نصر شرح البال، المشاكل التي تواجه بلدية طبرق بشأن مراكز توزيع الغاز الخاصة والعامة وعددها والشروط المطلوبة لفتح أخرى جديدة.

وتطرق العريبي، إلى عدد من الشروط المطلوبة من ناحية السلامة في الموقع ومساحة مكان التوزيع وأن يكون بعيدا عن الأحياء السكنية وخطوط الكهرباء وعن أي أخطار أخرى.

وبحث العريبي، عدد الموزعين بمدينة طبرق ودور البلدية في تجديد الرخص وإعطاء الدور الكبير للبلدية في التنظيم وتجديد رخص المزاولة.

بدوره أكد بوالخطابية، على دور البلدية في تنظيم التوزيع وإشراك جهاز الحرس البلدي والجهات الأمنية في التوزيع والمراقبة، وكذلك دورها في تجديد رخص المزاولة وفتح موزعات جديدة طبقا للمواصفات والشروط المطلوبة.