أجرى المجلس البلدي غات زيارة تفقدية للاطلاع على أهم احتياجات مستشفى غات العام، برفقة إدارة المستشفى وفريق الرصد والاستجابة لفيروس كورونا المستجد بالبلدية.

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