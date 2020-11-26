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زيارة تفقدية للاطلاع على أهم احتياجات مستشفى غات العام

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أجرى المجلس البلدي غات زيارة تفقدية للاطلاع على أهم احتياجات مستشفى غات العام، برفقة إدارة المستشفى وفريق الرصد والاستجابة لفيروس كورونا المستجد بالبلدية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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