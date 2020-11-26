أجرى المجلس البلدي غات زيارة تفقدية للاطلاع على أهم احتياجات مستشفى غات العام، برفقة إدارة المستشفى وفريق الرصد والاستجابة لفيروس كورونا المستجد بالبلدية.
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قناة ليبيا
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