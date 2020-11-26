البرلمان يعلن عن جاهزية «غدامس» لاستضافة جلسة البرلمان الموحد عقب «مفاوضات طنجة»

أعلنت لجنة التواصل بمجلس النواب، أن مدينة غدامس جاهزة لاستضافة جلسة البرلمان حال عودة النواب إلى ليبيا، بعد انتهاء الاجتماعات التشاورية التي يعقدها أكثر من 100 برلماني ليبي في مدينة طنجة المغربية من أجل توحيد البرلمان وإنهاء حالة الانقسام، حسبما أفادت قناة “العربية الحدث”.

وكان عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، قد كشف عن اتفاق أعضاء مجلس النواب المجتمعين في مدينة طنجة المغربية على عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني في مدينة غدامس، مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد أوحيدة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن النواب المجتمعين في طنجة اتفقوا على التئام البرلمان الليبي وطي صفحة الماضي وتوحيد جهود المجلس لاستكمال استحقاقاته، موضحاً أنه تم الاتفاق على عقد جلسات رسمية استثنائية في غدامس مع التأكيد على أن المقر الدستوري للبرلمان مدينة بنغازي.

ولفت النائب جبريل أوحيدة المشارك في اجتماعات طنجة إلى أن الاجتماعات التي تجري في المملكة المغربية هي استشارية بدون رئاسة المجلس، معربا عن أمله في أن تكون رئاسة البرلمان وكافة أعضائها حاضرين.

وعقد بمدينة طنجة بالمملكة المغربية الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب حيث بحث الاجتماع التئام المجلس والوصول إلى تفاهمات تنهي حالة الانقسام الحالي.

ويأتي هذا الاجتماع التشاوري الذي حضره 110 عضواً من أعضاء مجلس النواب ضمن الجهود المبذولة لتوحيد المجلس لممارسة دوره التشريعي والرقابي خلال الفترة المقبلة.

وافتتح الاجتماع التشاوري، أمس، بكلمة أكد فيها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ناصر بوريطة على حرص المملكة الراسخ لحلحلة الأزمة الليبية وتقديم كل ما في وسعها لدعم الاشقاء الليبيين.

وقدم أعضاء مجلس النواب في اختتام الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري درعاً تقديرية لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي المغربي ناصر بوريطة للجهود التي بذلها المغرب الشقيق في سبيل انهاء الازمة الليبية.

يشار الى أن هذا الاجتماع التشاوري بمدينة طنجة يعقد على مدى ثلاثة أيام من 23 حتى 25 من نوفمبر الجاري.