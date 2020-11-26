أوفتشا: نأمل في أن يفضي الحوار السياسي الليبي لاتفاق وحدة ومصالحة في البلاد

أعرب السفير الألماني لدي ليبيا، أوليفر أوفتشا، الخميس، عن أمله أن يفضي الحوار السياسي الليبي لاتفاق وحدة ومصالحة في البلاد.

وأكد أوفتشا خلال زيارة قام بها إلى سوق المشير في العاصمة طرابلس أن السوق نموذج على ما هي ليبيا وما يمكن أن تكون عليه، مضيفا أنه مكان للتبادل الاقتصادي ومكان لإظهار جمال ليبيا وتراثها الثقافي.

وأوضح أوفتشا أن السوق نموذج عما يمكن أن تكون عليه ليبيا، مؤكدا أنه مكان للتواصل مع العالم من خلال استقبال العديد من الزوار من الخارج.

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