أوحيدة: الاتفاق على عقد جلسة مكتملة النصاب للنواب بغدامس الأسبوع المقبل

أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، اليوم الخميس، أن أعضاء المجلس اتفقوا في اجتماعهم بمدينة طنجة في المملكة المغربية على عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني في مدينة غدامس مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح أوحيدة في تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق على عقد جلسات رسمية استثنائية في غدامس، مع التأكيد على أن المقر الدستوري للبرلمان مدينة بنغازي.

وأضاف أوحيدة أن النواب المجتمعين في طنجة اتفقوا على التئام مجلس النواب وطي صفحة الماضي وتوحيد جهود المجلس لاستكمال استحقاقاته، لافتا إلى أن الاجتماعات التي تجري في المملكة المغربية هي استشارية بدون رئاسة المجلس، معربًا عن أمله في أن تكون رئاسة البرلمان وكافة أعضائها حاضرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24