أول ورشة تدريبية حول الصيدلة التجميلية بجامعة سبها

نظمت نقابة صيادلة فزان بالتعاون مع كلية الصيدلة بجامعة سبها أول ورشة تدريبية تجمع الصيادلة مع أطباء الأمراض الجلدية حول الصيدلة التجميلية، بهدف مناقشة آلية عمل مجال الصيدلة التجميلية، والسعي لتأطير العلاقة بين الطبيب والصيدلي في هذا المجال.
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قناة ليبيا
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
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