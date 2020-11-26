معيتيق: بوسع إيطاليا التوسط لحل الخلافات شرق المتوسط

رأى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، أن بوسع إيطاليا القيام بدور الوسيط في حوار متعدد الأطراف بين مصر وتركيا واليونان وليبيا حول موارد الطاقة شرق البحر المتوسط.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي»، اليوم الخميس، إن تصريح معيتيق جاء خلال حديثه لصحيفة «كورييري ديلا سيرا»، ردا على سؤال حول تراجع دور روما مؤخرا في ليبيا مقارنة بنفوذ تركيا وروسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة في ليبيا.

وقال معيتيق «أعتقد أن الدور الإيطالي كان دائمًا محوريًا. دعونا لا ننسى المساعدة في الحرب ضد (داعش) في سرت عام 2016، إقامة المستشفى العسكري الميداني في مصراتة، التعاون الطبي في مكافحة كوفيد -19»، منوها بأن «السفارة الإيطالية لم تغلق قط في طرابلس، حتى في أصعب اللحظات».

واعتبر معيتيق أنه «بفضل كل هذا، لدى إيطاليا ميزة فريدة لأداء دور الوسيط والميسر في حوار متعدد الأطراف بين مصر وتركيا واليونان وليبيا بشان تقاسم وإدارة موارد الطاقة في البحر الأبيض المتوسط»، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي «دي مايو يجتمع بحرية مع كل قادة الدول المعنية».

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أنه «لا وسيلة أخرى لحل الخلافات في المنطقة، إن لم تكن المفاوضات السلمية، التي أؤمن بها إيمانا راسخا».

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