العُرس الليبي.. عادات تغيرت وأخرى حافظت على مكانتها

تختلف عادات الزواج في المدن والمناطق الليبية وإن كانت مشابهة لبعضها بنسبة كبيرة، فلكل مدينة عادات معينة يتم اتباعها في التحضير للزواج وإقامة الأعراس.

وما تزال أغلب المدن محافظة حتى الآن على عاداتها الموروثة في حفلات الزواج وإن تغيرت قليلا، وتحرص الأسر الليبية على أتباع هذه العادات قدر الإمكان.

ويعطي الحاج احمد المهتم بالتراث الليبي من راس لانوف، نبذة بسيطة عن كيفية إقامة الأعراس الليبية في السابق وكيف يتم زف العريس والعروس على هودج مغلق محمول على جمل مكسو بستائر.

وفي المساء يأتي موكب العريس برفقة الأصحاب والأقارب مشيا على الاقدام على هيئة مجموعة يرددون الأغاني الشعبية والأهازيج.

والآن تغيرت العادات والتقاليد بتغير الوقت فمع مرور الوقت أصبح كل شيء ينقل في سيارات يتم تزيينها من قبل أهالي العريس والعروس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية