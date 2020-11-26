المستشار صالح يلتقي في موسكو النائب الأول لرئيس مجلس الدوما

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في العاصمة الروسية موسكو مع النائب الأول لرئيس مجلس الدوما، الكسندر جوكوف، ورئيس لجنة الشؤون الدولية بالمجلس، ليونيد سلوتسكي، وعددا من أعضاء مجلس الدوما، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تطورات الأوضاع في ليبيا.

كما ناقش صالح مع الجانب الروسي سبل التعاون البرلماني المشترك بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدوما.

بدوره أكد مجلس الدوما الروسي تمسكه بمخرجات مؤتمر برلين لتسوية الأزمة الليبية، مبديا استعداده للمساهمة في تسوية الأوضاع لمرحلة ما بعد النزاع في ليبيا.

وأوضح مجلس الدوما خلال بيان لرئيس لجنة الشؤون الدولية بالمجلس أنه بحث مع الوفد الليبي قضايا التسوية الليبية، وآفاق التعاون بين البرلمانين في البلدين، مشددا على تمسكه بمخرجات برلين حول ليبيا.

هذا وأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن تقديره لجهود رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، لإنهاء الأزمة الليبية.

وأشاد لافروف بجهود صالح في سبيل ضمان أن تشمل التسوية كافة القوى السياسية الرئيسية في جميع مناطق ليبيا.

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