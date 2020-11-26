المسماري: آليات اختيار السلطة التنفيذية ما تزال قيد النقاش أمام ملتقى الحوار الليبي

أكدت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري ان ملتقى الحوار الليبي لم يتوصل بعد إلى اتفاق حول آلية تشكيل السلطة التنفيذية خلال آخر جولاته أمس الأربعاء.

وأوضحت المسماري في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» «لم يتوصل المشاركون في الحوار عبر تقنية التواصل عن بعد إلى اتفاق حول آلية اختيار لتشكيل السلطة التنفيذيةوعليه لا توجد اَي إمكانية بطرح اسماء بشكل رسمي لان الآلية تسبق طرح الاسماء».

وأضافت «نناقش الآن الآليات الأربعة التي طرحتها البعثة الأممية، وقد طلبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز طرح اَي مقترحات لآليه الاختيار، على أن يطرحها عشرة أعضاء من المشاركين لتدخل قيد النقاش مع الآليات الأخرى».

وفي كلمتها خلال اجتماع الملتقى أمس الأربعاء، قالت وليامز للمشاركين: إن «البعثة ستوفر حلا عمليا سيضمن الشفافية والسرية، للانتهاء من المناقشات حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة لتنفيذ الفترة التحضيرية للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021».وأضافت «قبل أن نذهب إلى اجتماع مباشر، نحن بحاجة إلى إحراز تقدم. وما أقترحه – وأفهم أن تقنية التواصل عن بُعد عبر الاتصال المرئي تقنية معقدة – إلا إني أعتقد أن لدينا حلاً، حلاً وسطاً».

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة «يتعلق الأمر بنفس طريقة الاختيار التي استخدمناها مع أعضاء مجلس النواب الـ 13 الذين انتخبوا/اختيروا للمشاركة في الحوار، سنتواصل معكم جميعاً عبر الهاتف وبعد ذلك سنتلقى تأكيداً خطياً بتصويتكم». وقالت وليامز «سنستخدم قاعدة توافق الآراء كما اتفقت عليه هذه المجموعة، وسيتم ذلك في جو من الشفافية الكاملة معكم ومع الجمهور. ثم نتخذ قراراً بشأن الانتقال إلى اجتماع مباشر مرتبط بالطبع بعملية الترشيح».

وتعيد «بوابة الوسط» نشر الخيارات الـ4 التي طرحتها البعثة الأممية لآليات اختيار السلطة التنفيذية.

الخيار الأول

اختيار المجلس الرئاسي:

• تتم تسمية المرشحين من خلال المجمعات الانتخابية (ما لا يقل عن 5 تزكيات لكل مرشح من نفس الإقليم أو 4 للجنوب/5 للشرق/7 للغرب).

• يتم التصويت عبر جولتين داخل المجمعات الانتخابية – يصبح الفائزون في السباقات الثلاثة أعضاء مختارين في المجلس الرئاسي.

• إذا تمت تسمية مرشح واحد فقط في إقليم ما، يعتبر هذا المرشح فائزة تلقائية في ذلك الإقليم.

اختيار رئيس الوزراء:

• تتم تسمية المرشحين من خلال جميع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بغض النظر عن الإقليم (ما لا يقل عن 15 تزكيه من أعضاء الملتقى).

• يتم التصويت عن طريق الجلسة العامة عبر جولتين – الفائز يتم اختياره لمنصب رئيس الوزراء .

بعد اختيار رئيس الوزراء يعين رئيس المجلس الرئاسي من بين الأعضاء الثلاث الفائزين من الأقاليم، بشرط أن يكون من الإقليم في العدد الأكبر من السكان والمختلف عن إقليم رئيس الوزراء.

يقوم رئيس الوزراء باختيار نائبين من إقليمين مختلفين عن إقليمه؛ بحيث يكون أحد الثلاثة (رئيس الوزراء ونائبيه) من جنس مختلف عن الاثنين الآخرين.

الخيار الثاني

اختيار المجلس الرئاسي:

• تتم تسمية المرشحين من خلال المجمعات الانتخابية ( ما لا يقل عن 5 تزكيات لكل مرشح من نفس الإقليم أو 4 للجنوب – 5 للشرق – 7 للغرب)

• يتم التصويت داخل المجمعات الانتخابية – المرشحان اللذان يحصلان على أعلى عدد من الأصوات في كل أقليم يتم اختيارهما عن الأقاليم الثلاث ويتم التصويت عليها من قبل الجلسة العامة.

• إذا تم تقديم ترشيحين اثنين فقط داخل الإقليم فيتم التصويت على الاسمين المرشحين مباشرة أمامالجلسة العامة.

• إذا تمت تسمية مرشح واحد فقط في إقليم ما، يعتبر هذا المرشح فائزا تلقائيا في ذلك الإقليم دون الحاجة للتصويت من قبل الجلسة العامة.

• يتم التصويت من قبل الجلسة العامة على مرشحين من كل إقليم حصلا على أعلى عدد من الأصوات وذلك لتحديد ممثل كل إقليم في المجلس.

اختيار رئيس الوزراء:

• تتم تسمية المرشحين من قبل جميع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بغض النظر عن الإقليم (ما لا يقل عن 15 تزكيه من أعضاء الملتقى).

• يتم التصويت عبر جولتين – الفائز يتم اختياره لمنصب رئيس الوزراء.

بعد اختيار رئيس الوزراء يعين رئيس المجلس الرئاسي من بين الأعضاء الثلاث الفائزين من الأقاليم بشرط أن يكون من الإقليم في العدد الأكبر من السكان والمختلف عن إقليم رئيس الوزراء.

يقوم رئيس الوزراء باختيار نائيين من إقليمين مختلفين عن إقليمه؛ بحيث يكون أحد الثلاثة (رئيس الوزراء ونائبيه) من جنس مختلف عن الاثنين الآخرين.

الخيار الثالث

اختيار المجلس الرئاسي:

• تتم تسمية المرشحين من خلال المجمعات الانتخابية ( ما لا يقل عن 5 تزكيات لكل مرشح من نفس الإقليم أو 4 للجنوب / 5 للشرق/ 7 للغرب).

• يتم التصويت عبر جولتين داخل المجمعات الانتخابية – يصبح الفائزون في السباقات الثلاثة أعضاء مختارين في المجلس الرئاسي.

• إذا تمت تسمية مرشح واحد فقط في إقليم ما، يعتبر هذا المرشح فائزة تلقائية في ذلك الإقليم دون الحاجة للتصويت من قبل الجلسة العامة.

اختيار رئيس الوزراء:

• تتم تسمية المرشحين من خلال المجمعات الانتخابية ( ما لا يقل عن 5 تزكيات لكل مرشح من نفس الإقليم أو 4 للجنوب / 5 للشرق/ 7 للغرب).

• يتم التصويت عبر جولتين – يتم اختيار الفائز عن كل إقليم. . تقوم الجلسة العامة بالتصويت على الفائزين الثلاثة من الأقاليم عبر جولتين – الفائز يصبح رئيسا اللوزراء.

بعد اختيار رئيس الوزراء يعين رئيس المجلس الرئاسي من بين الأعضاء الثلاث الفائزين من الأقاليم بشرط أن يكون من الإقليم في العدد الأكبر من السكان والمختلف عن إقليم رئيس الوزراء. يقوم رئيس الوزراء باختيار نائبين من إقليمين مختلفين عن إقليمه؛ بحيث يكون أحد الثلاثة (رئيس الوزراء ونائبيه) من جنس مختلف عن الاثنين الآخرين.

الخيار الرابع

• قائمة بأربعة أسماء تشير بوضوح إلى المرشحين لمنصب رئيس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي ونائبيه (بحيث يكون النائبين للمجلس الرئاسي من إقليمين مختلفين عن إقليم المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي) يرشحهم ما لا يقل عن 15 عضوا في ملتقى الحوار السياسي الليبي (بغض النظر عن الإقليم الذي يمثلونه).

• تقوم الجلسة العامة بالتصويت عبر جولتين بحيث يتم اختيار القائمة الفائزة للمناصب الأربعة.

• إذا تم تقديم قائمتين اثنتين فقط فيتم التصويت في جولة واحدة من قبل الجلسة العامة.

• إذا تمت تسمية قائمة واحد فقط ,وتعتبر هذه القائمة تلقائية فائزة.

ويختار رئيس الوزراء نائبين من إقليمين مختلفين عن إقليمه؛ بحيث يكون أحد الثلاثة (رئيس الوزراء ونائبيه) من جنس مختلف عن الاثنين الآخرين.

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