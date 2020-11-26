الفيتوري: الوفاق مستمرة في كذبها على الشعب الليبي وعليها التخلي عن الخضوع لبريطانيا

أعلن الكاتب الصحفي، مصطفى الفيتوري، أن أحد المقربين من “الوفاق” قدم ضده شكوى إلى أحد أعضاء فريق الدفاع من أنه يثير الرأي العام ضدهم بسبب قضية “لوكربي”، مؤكداً أنه ليس مثيراً للشغب بل يشرفه أن يكون مثيراً للحق ومدافعاً عنه من أجل الحقيقة وبلده.

وقال الفيتوري، إنه إن كانت “الوفاق” تريده أن يسكت عنها فعليها أن تتخلى عن الخضوع لبريطانيا وهي مستمرة في كذبها ضد الشعب الليبي بأسره، وتتحمل مسؤوليتها القانونية بالالتزام بالدفاع عن قضايا المواطنين في الخارج وعلى رأس القضايا قضية لوكربي.

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