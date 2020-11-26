الناظوري يصدر هذه التوجيهات للوحدات العسكرية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 November, 2020

وجه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة عبد الرزاق الناظوري الوحدات العسكرية بإزالة الزجاج المعتم من جميع الوحدات العسكرية التابعة لها وتركيب اللوحات المعدنية لجميغ الآليات العسكرية.

وبحسب بلاغ الناظوري رقم 4 لسنة 2020 فإنه يتوجب على الوحدات العسكرية إبلاغ منتسبيها بإزالة التعتيم على زجاج السيارات التابعة للوحدات العسكرية وكذلك ضرورة الالتزام بتركيب اللوحات المعدنية لجميع الاليات العسكرية مشددا على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.