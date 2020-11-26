غرازيانو: إيريني تحتاج إلى مساهمة الدول الأعضاء لتحقيق مهمتها بالكامل

قال رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، كلاوديو غرازيانو، الخميس، إن عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا تحتاج إلى مساهمة الدول الأعضاء لتحقيق مهمتها بالكامل.

وأضاف غرازيانو في تصريحات صحفية، أن عملية إيريني هي الأكثر وضوحا في البحر المتوسط، لافتا إلى أنها جاءت بعد عملية “صوفيا” واصفا إياها بأنها كانت عملية ناجحة.

وتابع غرازيانو أن عملية إيريني تعمل من أجل السيطرة على حظر الأسلحة المفروض على ليبيا من قبل الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها العملية العسكرية الوحيدة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في ليبيا، مبينا أنه يمكن من خلال عملية إيريني من تعزيز مفهوم الدفاع الأوروبي وقدرته على تحمل المسؤولية.

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