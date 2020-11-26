شركة الكهرباء: أعمال السرقة والنهب والاعتداءات ازدادت بشكل ملحوظ بمنطقة الجفارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، أن أعمال السرقة و النهب و الاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها ازدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بمنطقة الجفارة، مما تسبب ذلك في معاناة إضافية للشركة والمواطن.

وقالت الشركة، إن مجموعة خارجة على القانون قامت بسرقة أسلاك مسافة (750) متر ضغط عالي على خط اتجاه عامر قمام من محطة 30/11 ك.ف البيابصة بدائرة توزيع السواني نتج عنه فصل التغذية الكهربائية على خمس محطات ارضية و30 محول هوائي، وسرقة أسلاك خط المستوصف ضغط عالي من محطة الحشان (1) مسافة (750) متر بدائرة توزيع السواني أدى إلى فصل محطتين أرضيتين 30/11 ك.ف و(35) محول هوائي.

كما أعلنت الشركة، عن سرقة أسلاك خط ضغط عالي زويليمة الأصفاح مسافة (450) متر بدائرة توزيع السواني، مما تسبب في فصل التيار الكهربائي عن محولين هوائيين، وسرقة أسلاك مسافة (1200) متر تفريعة محطة ليبيانا على خط بئر الحاج 30 الجمال بمنطقة الناصرية بالجفارة مما تسبب في قطع التغذية على محطة ليبيانا.

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