«الناظوري» يصدر قرارا بإزالة التعتيم على زجاج السيارات التابعة للوحدات العسكرية

أصدر الفريق عبدالرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة ورئيس الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، تعليماته للوحدات العسكرية، بإزالة التعتيم على زجاج السيارات التابعة لها.

وبحسب القرار الذي نشره المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة بالقوات المسلحة العربية الليبية، فإن “الناظوري” شدد على ضرورة الالتزام بتركيب اللوحات المعدنية لجميع الآليات العسكرية .

وكانت الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى، برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، قد عقدت اجتماعا موسعا الخميس الماضي، مع أعضاء الغرفة وآمراء الوحدات العسكرية وروساء الخطط الفرعية؛ لمناقشة أخر التجهيزات للعمل الميداني واعتماد خطط العمل المقدمة من روساء الخطط الفرعية وعرض آلية التنسيق والتواصل عن طريق غرفة العمليات التي تؤكل إليها مهمة إصدار التعليمات والتعميمات واستلام البلاغات والتمامات اليومية.

وناقش الاجتماع، وقتها، مسألة متابعة عمل الخطط الأمنية على أرض الواقع من خلال تفعيل الوحدات الإدارية العسكرية والأمنية المخولة بذلك كإدارة التفتيش والانضباط والشرطة العسكرية.

كما ناقش الفريق الناظوري، مع روساء الخطط الفرعية، ما تم اتخاذه من إجراءات للاعمال الميدانية المكلفين بها في الاجتماعات السابقة.

وبحسب البيان الصادر، فإن الاجتماع إلى خلص إلى العديد من النتائج كانت أهمها:-

1 – إعداد آلية عمل لحصر السلاح الخفيف الموجود بحوزة المواطنيين ومصادرة الأسلحة المتوسطة والثقيلة .

2 – ضرورة محاربة الرماية في المناسبات والقضاء عليها .

3 – البدء في حصر المطلوبين جنائيا والتابعين للمؤسسة العسكرية والأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

4 – أكد أمراء الوحدات العسكرية والأمنية جاهزية القوة المشتركة للعمل في مهمة الضبط والاحظار للمطلوبين فور اكتمال مهمة الإخلاءات واستعدادهم الكامل لمساندة كل الخطط الفرعية العاملة على الخطة العامة إذا لزم الأمر ذلك .