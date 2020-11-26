بوريل يتحدث عن «فرصة تاريخية» بين الأطراف الليبية

وصف الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «الاتفاقيات الأخيرة بين الأطراف الليبية خاصة وقف اطلاق النار» بأنها «فرصة تاريخية في ليبيا». وشدد على استعداد الاتحاد الأوروبي بذل المزيد من الجهد للمساهمة في جهود نزع فتيل الأزمة في ليبيا عبر كافة الوسائل الدبلوماسية والأمنية والسياسية.

وناشد في رسالة فيديو مسجلة موجهة الى منتدى حوارات المتوسط الايطالي، جميع الأطراف العمل والمساعدة من أجل وقف عمليات تغذية الصراع في هذا البلد، والذي يساهم في زيادة التأزم في منطقة المتوسط، وقال: «نتقاسم جميعاً نفس الهدف وهو جعل منطقة المتوسط منطقة آمنة».وفقما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

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وأعاد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التأكيد على القيمة المضافة التي قدمتها عملية ايريني الهادفة لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا. وأشار المسؤول الأوروبي إلى «المساهمات التي قدمتها هذه العملية للمساعدة على تأمين حل مستدام للنزاع في ليبيا في اطار عملية برلين بقيادة الأمم المتحدة».

تأتي تصريحات بوريل بعد أيام من منع قوات ألمانية تعمل ضمن المهمة العسكرية الأوروبية «إيريني» من تفتيش سفينة شحن تركية يعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا، وفق الجيش الألماني الذي قال إن القوة اضطرت لعدم القيام بعمليات التفتيش وانسحبوا بعد أن قدمت أتركيا احتجاجاً للمهمة الأوروبية.

وفي هذا السياق ذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي رسمي، أنه كانت هناك أسباب كافية لافتراض احتمال انتهاك السفينة التي تم تفتيشها لقرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا الصادر عن الأمم المتحدة.

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