اجتماع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

أكد مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والادوية محمد عمر حسن خلال اجتماعه مع مدراء الادارات و الفروع والمكاتب ورؤساء الأقسام والمفتشين بالمركز ضرورة رفع كفاءة العمل الرقابي والاداء المهني للمراقبين والمفتشين .

وناقش الاجتماع سير العمل الرقابي في كافة المناطق والبلديات في البلاد واهمية تطوير القدرات وتذليل الصعاب التي تواجه المفتشين اثناء تأدية واجبهم الرقابي.

وشدد على استئناف العمل التفتيشي رفقة الجهات الضبطية بعد إنقضاء المدة المحددة لمنح مهلة لأصحاب النشاطات الغذائية و الدوائية للإصلاح بما يطابق الاشتراطات الصحية والقياسية الواجب توفرها.

مؤكدا أن دور المركز مهني بحث تصب أهميته على توفير سلامة الغذاء والدواء للمواطن الليبي وان المركز ادارةً وموظفين بعيدا كل البعد عن التجاذبات السياسية