تأبين الدكتورة شادية مفتاح في مدينة زلة

عرفانا بجهود الجيش الأبيض في مجابهة وباء كورونا، نظمت كل من وزارة الصحة بالحكومة الليبية، والفرع البلدي زلة، ومنظمة بوابة الشمس الصحية، بمدرسة زلة الثانوية تأبينا لشهيدة الوطن والواجب، الدكتورة شادية الإبيض، إحدى الطبيبات العاملات بمستشفى زلة، والتى وافاتها المنية في سبتمبر الماضي جراء إصابتها بالفيروس.
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قناة ليبيا
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