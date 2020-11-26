سيناتور أمريكي: بايدن اختار في فريقه الرئاسي من دعم التدخل العسكري في ليبيا 2011

قال عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، توم كوتون، إن تعيينات الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، تعتبر بمثابة عودة للسياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، التي أشعلت الصراعات في ليبيا ومنطقة الشرق الأوسط

وتابع كوتون، في تصريحات إعلامية، أن أحد الأشخاص الذين اختارهم بايدن في فريقه الرئاسي قد نصح أوباما”وفقا لمذكراته” باندلاع الحرب في ليبيا، مؤكدا أنها دمرت البلاد وأدت إلى عدم الاستقرار والصراع الذى تشهده ليبيا من 10 أعوام وتسببت في نزوح المهاجرين إلى أوروبا.

وأضاف كوتون أن بايدن اختار ” جاكوب سوليفان” مستشارا للأمن القومي الأمريكي القادم، لافتا إلى أن سوليفان كان أحد كبار المستشارين لوزيرة الخارجية السابقة “هيلاري كلينتون” والذى دعم التدخل العسكري في ليبيا مما أدي إلى تفكك البلاد والصراع الذى تشهده ليبيا منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

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