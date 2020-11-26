حراك “ثورة الفقراء” في الجنوب يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد فساد الوفاق

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الخميس، بأن ممثلي حراك “ثورة الفقراء” في الجنوب الليبي تقدموا بمذكرات للنائب العام ضد الفساد والإهمال المتعمد من حكومة الوفاق غير المعتمدة.

جاء ذلك بعد ساعات من تنظيم العشرات من أبناء مدن الجنوب وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة طرابلس، تنديدا بالفساد وسرقة المال العام والإهمال المتزايد للجنوب من قبل حكومة الوفاق، ودعا المتظاهرون القضاء لاتخاذ إجراءاته بمحاسبة كل من تورط في نهب المال العام.

وأضافت المصادر أن ممثلي الحراك التقوا مع النائب العام إبراهيم مسعود ومدير مكتب التحقيقات الصديق الصور وتم خلال الاجتماع تقديم مذكرة مفصلة للنائب العام تضمن قضايا الفساد الإدراي والمالي والجريمة والتهريب ومشاكل الجنوب بالتفصيل، مشيرة إلى أنهم قدموا كذلك مستندات في قضايا الفساد التى طالبوا بالتحقيق فيها والتي تضرر المواطن منها في ربوع الجنوب.

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