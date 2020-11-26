واشنطن تحذر من خطورة تواجد المرتزقة في ليبيا على جهود التوصل لحل سياسي

أكد التقرير الربع سنوي لمكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية، أن تواجد مقاتلين أجانب وعشرات الميليشيات المسلحة المحلية في ليبيا، يهدد بنسف الجهود الجارية لنزع السلاح والتوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة الليبية.

وأقرّت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في ختام لقائها الأول، قبل أيام، بمدينة سرت، تنفيذ عدد من الخطوات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، من بينها إخراج المرتزقة من مناطق الطريق الساحلي كمرحلة أولى قبل مغادرتهم الأراضي الليبية.

وتشمل الاتفاقات أيضا إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي للبدء في مغادرتهم، كما كلفت اللجنة العسكرية لجنة إخلاء خطوط التماس بسحب الآليات والأسلحة الثقيلة من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وإعادة القوات إلى وحداتها بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية لتأمين المنطقة بعد إخلائها من القوات العسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24