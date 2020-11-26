مراقبة التعليم بالواحات تقرر تأجيل بدء العام الدراسي

قررت مراقبات التعليم بالواحات تأجيل انطلاق العام الدراسي إلى حين توفير الاحتياجات واللوازم الخاصة بالوقاية من كورونا.

هذا وكان من المقرر أن يبدأ العام الدراسي السبت القادم في مراقبات جالو وأوجلة واجخرة قبل أن يتم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا