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مراقبة التعليم بالواحات تقرر تأجيل بدء العام الدراسي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قررت مراقبات التعليم بالواحات تأجيل انطلاق العام الدراسي إلى حين توفير الاحتياجات واللوازم الخاصة بالوقاية من كورونا.

هذا وكان من المقرر أن يبدأ العام الدراسي السبت القادم في مراقبات جالو وأوجلة واجخرة قبل أن يتم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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