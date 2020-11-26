رغم انتشار «كورونا».. «مصراتة» تنظم مهرجان «الجمعة البيضاء» لمدة 3 أيام

عقدت بلدية مصراتة، مؤتمر صحفي ظهر اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 أعلن خلاله انطلاق فعاليات الحدث التجاري الجمعة البيضاء الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد من المحال والمؤسسات التجارية الواقعة داخل نطاق بلدية مصراتة التي أعلنت عن تخفيضات في مبيعاتها طيلة أيام الحدث، رغم انتشار الإصابات داخل البلدية.

“البلدية” قالت في بيان، إن “إقامة الحدث جاء بعد موافقة اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا التي أوصت باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية وإلزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية باتباعها” على حد قولها.