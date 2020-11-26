«مالية طبرق» تختتم البرنامج التدريبي الموحد لمنظومة متابعة الأصول الثابتة

اختتمت مراقبة الخدمات المالية في طبرق، صباح اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريبي الموحد حول منظومة متابعة الأصول الثابتة والذي عقد برعاية وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الموقتة.

وقال مراقب الخدمات المالية في طبرق، خير الله محمد لـ«بوابة الوسط» إن هذه الدورة هي الثانية التي تنظمها وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الموقتة عن طريق مكتب التفتيش ومتابعة الأصول الثابتة بالوزارة.

وأوضح محمد أن البرنامج التدريبي في دورته الثانية استهدف كافة الجهات الحكومية الممولة كليا أو جزئيا من الميزانية العامة في نطاق مدينة طبرق وبعض المدن والمناطق المجاورة وموظفين من ديوان مجلس النواب ومركز طبرق الطبي وجامعة طبرق وأكثر من 26 جهة أخرى.

وأضاف محمد أن الهدف من هذه الدورة هو إنشاء مكتب التفتيش ومتابعة الأصول بالمراقبات وحصر وإدخال جميع الأصول الثابتة بالدولة في منظومة المتابعة من أجل المحافظة عليها واستهدافها بتقارير دورية تنظمها وتحد من العبث بها.

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