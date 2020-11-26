لجنة كورونا بسبها: الموجة الثانية بدأت وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ينذر بكارثة

أكد الناطق باسم لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا في مدينة سبها، صلاح إبراهيم، أن الانخفاض الملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في سبها أدي إلى تهاون المواطنين في اتباع الإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس.

وتابع إبراهيم في تصريحات صحفية أن التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا وصل لبعض المؤسسات الصحية حيث إغلاق أبواب المؤسسة نهائيًا ومنهم من تقاعس عن أداء واجبه، لافتا إلى أن عدم تسديد المستحقات المالية وتوفير بعض المتطلبات اللازمة لاستمرار العمل في بعض المؤسسات العلاجية أدى إلى حدوث خلل في أداء واجبها بمكافحة فيروس كورونا.

وأشار إبراهيم إلى أن كل هذه الظروف مجتمعة أدت إلى حالة من الغموض داخل مدينة سبها والمنطقة الجنوبية بشكل عام، موضحا أن المسؤولية مشتركة بين المؤسسات الصحية والجهات المسؤولة عن إدارة أزمة كورونا .

وأكد إبراهيم أنه منذ بداية انتشار فيروس كورونا في ليبيا كان العمل منظم بشكل كبير، مضيفا أنه حاليا يوجد عدم تركيز على المنطقة الجنوبية من قبل الجهات المسؤولة عن إدارة الأزمة.

وقال إبراهيم إن المؤسسات الصحية كانت موحدة تحت إدارة واحدة وبالرجوع للمجلس البلدي في سبها، مشيرا إلى أن الجميع أصبح يتصرف بشكل مباشر مما أدي إلى تشتت العمل وضياع المواطن بين المؤسسات وطريقة توجيهها.

وأوضح إبراهيم أن هناك ارتفاع ملحوظ خلال هذا الشهر في عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل مدينة سبها، مبينا أن سبها شهدت خلال شهر سبتمبر الماضي انخفاض كبير في معدل الإصابات بكوورنا وارتفاع في معدل الشفاء.

وأكد إبراهيم أنه من خلال متابعة الأرقام المسجلة فإن شهر نوفمبر الحالي شهد بداية الموجة الثانية لكورونا داخل سبها والمنطقة الجنوبية، مضيفا أن إغلاق بعض المراكز كان لأسباب فنية أكثر من المادية.

وشدد إبراهيم على أن الوضع الوبائي في المنطقة الجنوبية به تهاون واضح من المواطنين بعد الانخفاض الكبير لعدد الإصابات، ولا يوجد التزام بالإجراءات الوقائية وأن هذا أمر ينذر بحالة خطيرة، مؤكدا أن البلاد دخلت في الموجة الثانية ويتوقع ارتفاع كبير في حالات الإصابة في ظل إغلاق مركز العزل الأساسي داخل مدينة سبها والمنطقة الجنوبية.

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