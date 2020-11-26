«سيف النصر»: أبرمنا اتفاقاً لوقف إطلاق النار في «سبها»

أعلن عبد المجيد غيث سيف النصر، المرشح لنائب رئيس المجلس الرئاسي عن الجنوب الليبي، وقف القتال بين قبائل «الدواقل» و «الجطالوة» في مدينة سبها.

وغرد “سيف النصر” قائلاً على حسابه بـ”تويتر”: “اليوم، بفضل الله و جهود مشائخ وأعيان المدينة ومديرية امن سبها ، تم الاتفاق علي وقف إطلاق النار من الطرفين، ونشر دوريات الشرطة في دائري المهدية، لمتابعة المخترقين من وقف إطلاق النار” وفق قوله.

وسبق أن دعا “سيف النصر” قبل أيام، قبائل «الدواقل» و «الجطالوة» لحقن الدماء ونبذ الفتنة.

وقال «سيف النصر» في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “ندعو اخوتنا الدواقل و الجطالوة لحقن الدماء ونبذ الفتنة وندعوا شيوخ و أعيان فزان للتدخل والسعي لإيقاف نزيف الدماء بين الاخوة”.

وأوضح «سيف النصر» أحد اعيان ووجهاء قبيلة أولاد سليمان، أنه “نأمل من اخوتنا قبيلة القذاذفة المجاهدة التواصل مع السلطات الأمنية و العسكرية بالمنطقة والمجلس البلدي للتنسيق معهم والسعي للصلح”.

جدير بالذكر أنه في 26 مايو 2020 تسلم «سيف النصر»من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أوراق اعتماده، باعتباره سفيرًا مفوضًا فوق العادة لدى المملكة المغربية ومبعوثاً خاصاً لمجلس النواب لدول المغرب العربي.