تسييري طبرق يبحث مع شركة المياه والصرف الصحي فيضانات مياه الأمطار

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع رئيس ومدير مكتب خدمات طبرق في شركة المياه والصرف الصحي المشاكل التي تواجه الشركة في أعمالها في تسليك وتنظيف غرف التفتيش والعبارات ببعض الشوارع والأحياء التي تجمعت فيها مياه الامطار اليومين الماضيين.

وتحدث رئيس مركز خدمات طبرق الشريف إدريس عن بعض النواقص من الآلات والمعدات التي تساعد الفنيين في أداء أعمالهم.

وطلب الشريف من بلدية طبرق المساعدة لتوفير بعض المعدات التي من شأنها مساعدة الشركة في طبرق لأداء عملها على الوجه الأكمل.

وأكد رئيس مركز خدمات طبرق وصول عدد من سيارات التسليك من مكتب خدمات شحات وإرسال فريق لمساعدة مركز طبرق في تنظيف وتسليك عدد من غرف التفتيش لإنهاء عدد من مشاكل فيضانات مياه الأمطار.

يشار إلى أن مدينة طبرق قد شهدت اليومين الماضيين هطول كميات كبيرة من مياه الأمطار تسببت في فيضانات في عدد من الشوارع والأحياء.