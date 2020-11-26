تدريب مهندسي «مطارات الموقتة» على منظومة إنارة المهابط الحديثة

اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات الدورة التدريبية حول منظومة إنارة المهابط الحديثة والتي استهدفت عدد من المهندسين التابعين لإدارة المنظومات والتجهيزات الفنية بمصلحة المطارات وأقسام الإنارة بالمطارات.

وشاركت في الدورة التدريبية التي استمرت على مدى أسبوعين مهندسين من مطارات الكفرة وبنينا والأبرق وطبرق وإدارة المنظومات بمصلحة المطارات التابعة للحكومة الموقتة.

وانقسمت فعاليات التدريب خلال الدورة التي جرت في مدينة البيضاء إلى جانبين الأول نظري والثاني عملي لغرض رفع كفاءة المهندسين المنتسبين لمصلحة المطارات.

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