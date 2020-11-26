وضع حجر الأساس لتوطين محطة طبرق الغازية (صور)

وضعت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، حجر الأساس، لمشروع توطين محطة طبرق الغازية بقدرة 740 ميجاوات، بحضور المدير العام للشركة وعميد بلدية طبرق وأعضاء المجلس البلدي وحكماء وأعيان المدينة، وعدد من مسؤولي الشركة بكهرباء طبرق.

وقبل وضع حجر الأساس، اجتمع المدير العام للشركة العامة للكهرباء المهندس إبراهيم الفلاح، في مدينة طبرق، مع عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي وحكماء وأعيان المدينة وعدد من مسؤولي الشركة للإنتاج والنقل والتوزيع، وذلك لتوطين مشروع المحطة وتذليل كافة الصعاب والعقبات التي تواجه المشروع، وتم خلال الاجتماع استعراض المراحل التي مر بها المشروع.

وأكد الفلاح خلال كلمته على أهمية الشروع في تنفيذ المشروع لأنه سيكون بادرة خير على مدينة طبرق وعلى كل المناطق.

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