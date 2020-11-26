مخالفات خطيرة بمحل لحوم في جنزور (صور)

ضبط العاملون في مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية في جنزور، مخالفات خطيرة خلال زيارات ميدانية إلى بعض محلات بيع اللحوم داخل نطاق البلدية.

وبعد الكشف الظاهري على إحدى المحلات، تم ضبط مخالفات صحية “كارثية” تمثلت في وجود لحوم أبقار مجمدة غير صالحة للاستهلاك البشري، ولحوم بيضاء مجمدة مجهولة المصدر والصلاحية، ووجود صدر دجاج مجمد منتهي الصلاحية، ولحوم طازجة معرضة لأشعة الشمس والذباب، وكبدة مستوردة محظورة من التداول وغير صالحة للاستهلاك البشري.

كما تبين وجود كميات كبيرة من الذباب داخل المحل، وقوارض أمام المحل وهذا نذير وبائي مخالف وغير مطابق للاشتراطات الصحية، إضافة إلى الخلط بين اللحوم الحمراء والبيضاء داخل الثلاجة، وشهائد صحية مزورة لإثنين من العمالة الوافدة.

وأكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن المفتشين الصحيين التابعين لمكتب جنزور قرروا أن هذا المحل غير مطابق للاشتراطات الصحية وغير مؤهل لمزاولة النشاط.

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