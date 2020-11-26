البدري: الحكومة المؤقتة ليس لها علاقة بسداد ديون الجرحي

قال نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، عبد السلام البدري، إن المؤقتة ليس لها أى علاقة بسداد ديون الجرحى، مؤكدا أن سداد ديون الجرحي من اختصاص المصرف المركزي بنغازي الذي يملك الأموال.

وأضاف البدري في تصريحات صحفية، أن مظاهرات الجرحي عند المصرف المركزي تأتي لمعرفتهم بأنه يملك الأموال، لافتا إلى أن ملف الجرحى أرهق اقتصاد البلاد.

وأوضح البدري أنه إذا تم تشكيل حكومة جديدة موحدة فأول مشكلة سيتم معالجتها تخص الجرحى، مبينا أن الجرحي هم ليبيون أصيبوا بحروب لا شأن لهم بها، مطالبا برفع الضرر عنهم في كافة المدن الليبية ويجب عليهم كمسؤولين الوقوف معهم لمعالجة مشاكلهم الناتجة عن الحرب وعدم التخلي عنهم .

من الجدير بالذكر أن عدد من الجرحي قاموا، في وقت سابق، بالتظاهر وإغلاق المصرف المركزي بنغازي احتجاجاً على عدم سداد ديون العلاج لهم.

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