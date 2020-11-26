الكبير لـ “صنع الله”: بيانات مؤسسة النفط التي أظهرت توريد 3.2 مليار دولار للخزانة العامة غير صحيحة

أرسل محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، رسالة إلى رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله حول بيان المؤسسة بخصوص الإيرادات، مؤكداً أن حجم الإيرادات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي قد بلغت خلال أكتوبر وحتى نصف نوفمبر حوالي 15 مليون دولار بالرغم من إعلان المؤسسة بلوغ الإنتاج 1.2 مليون برميل نفطي في الوقت الذي كانت تحتاج فيه الدولة الليبية للنقد الأجنبي لتلبية الطلب عليه من اعتمادات مستندية وحوالات مباشرة وأرباب أسر وللتأثير في سعر الصرف وتوفر السيولة.

وتضمنت الرسالة، أن أعمال المراجعة تبيّن قيام المؤسسة بعدم توريد جزء من إيرادات النفط للخزانة العامة تبلغ حوالي 3.2 مليار دولار بالمخالفة، وهو مبلغ لو ورد بالحسابات لأمكن استخدامه في تغطية طلبات النقد الأجنبي، وبالرغم من ترحيب المركزي بعودة إنتاج النفط وتصديره، إلا أن البنك تفاجأ بتصرف المؤسسة بالمخالفة من حجب التصرف بالإيرادات عن حسابات الدولة لدى المركزي.

وجاء في الرسالة، أن إيرادات النفط هي المصدر شبه الوحيد لتمويل الميزانية بنسبة 96‎%‎ وتعاني الميزانية عجز بلغ 80 مليار منذ 2013 و60 مليار صرفت من الحكومة الموازية فضلا عن العجز التراكمي في ميزان المدفوعات أكثر من 52 مليار دولار.

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