معالي وزير الداخلية يُنشئ مكتب شكاوى المرأة

بنغازي 26 نوفمبر 2020 (وال) – أصدر معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الخميس، قرار رقم (1148) لسنة 2020 بشأن إنشاء مكتب شكاوي المرأة.

ونص القرار في مادته الأولى أن ينشأ بالتنظيم الداخلي لوزارة الداخلية مكتب يسمى “مكتب شكاوى المرأة”، وتكون تبعيته لمكتب الوزير مباشرة.

وفي مادته الثانية نص القرار أن يكون المقر الرئيسي للمكتب بمدينة بنغازي، وتكليف مندوبات في كل مديريات الأمن بناء على عرض من مديره، ويصدر القرار من الوزير.

ونص القرار في مادته الثالثة أن يختص المكتب المنشئ بموجب أحكامه في متابعة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة المقدمة إلى مراكز الشرطة ونحو ها بما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى الناجمة عن البطء في الإجراءات المتخذة من قبل مراكز الشرطة، أو التعرض للمشتكيات بأي شكل من الأشكال أثناء تقديمهن شكواهن، ومتابعة الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان، او التهاك حقوق الطفل، وأيضاً نشر ثقافة حماية المرأة بالتنسيق مع مكتب الإعلام الأمني، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور ها في المجتمع، وأية مهام أخرى تسند إليه من الوزير.

وفي مادته الأخيرة شدد القرار أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. ( وال – بنغازي) س س

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