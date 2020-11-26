الفيتوري: تركيا تعد العدة لشن هجوم على محور سرت الجفرة واحتلاله خلال الأيام القادمة

أكد المحلل السياسي، رضوان الفيتوري، أن تركيا تتمادى وتصول وتجول في ليبيا بسبب غض المجتمع الدولي عنها، مشيرًا إلى أن الإمدادات العسكرية التركية تدخل إلى العاصمة طرابلس لإشعال الحرب مرة أخرى وسط صمت مجلس الأمن والأمم المتحدة.

ولفت الفيتوري، إلى أن تدفق السلاح والمرتزقة مستمر خلال الأيام الماضية إلى ليبيا، مؤكداً أن تركيا تحرّك ميليشياتها في مصراته وطرابلس وتعد العدة بغرف عمليات مركزية لشن هجوم على محور سرت الجفرة واحتلاله خلال الأيام القادمة.

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