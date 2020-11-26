زيدان: تركيا ترغب في عدم وجود حكومة ليبية موحدة للسيطرة على الاقتصاد

قال الباحث السياسي في الشؤون الاستراتجية الليبية، فرج زيدان، إن تركيا لديها مصلحة في عدم وجود حكومة وحدة وطنية خارج نفوذها، مضيفا أن ليبيا تحولت إلى رئة مهمة جدا للاقتصاد التركي مع الرئة القطرية.

وأشار زيدان في تصريحات صحفية، إلى أن محافظ المصرف المركزي طرابلس، الصديق الكبير، هو صاحب قرار سحب الأموال الليبية من البنوك الأوروبية وتحويلها إلى المركزي التركي لدعم الاقتصاد التركي والليرة التركية التي تتعرض لانهيارات بفعل السياسات الخارجية لأنقرة.

وتابع زيدان أن وزارة الدفاع التركية أرسلت صورا تؤكد من خلالها أنها مستمرة في تدريب ميليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة داخل معسكر السكت بمصراتة.

وأكد زيدان أن تركيا خرقت التزاماتها في مؤتمر برلين من خلال انتقادها لتفتيش قوات إيريني سفينة مشتبه في نقلها أسلحة إلى ميناء صبراتة.

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