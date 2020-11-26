الوطنية للنفط تحذر من توقف الإنتاج حال المساس بإيراداتها المحتجزة لدى المصرف الخارجي

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، من مغبة توقف إنتاج النفط مرة أخرى وحرمان الخزانة العامة من إيرادات كبيرة في حال المساس بالإيرادات النفطية المحتجزة بحسابات المؤسسة لدى المصرف الخارجي.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنها خاطبت ديوان المحاسبة والجهات المعنية بالدولة، وأوضحت كل ما يتعلق بشأن التصرف في الإيرادات المتحصل عليها من مبيعات النفط والغاز والمشتقات النفطية.

وأوضحت المؤسسة في خطابها، أن عدم تحويل إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي منذ استئناف عملياتها ورفع حالة “القوة القاهرة” في 24 سبتمبر الماضي واحتجازها بحساباتها لدى المصرف الليبي الخارجي يأتي بناء على توجيه رئيس المجلس الرئاسي (المكلف الإشراف الوحيد والفعال) على المؤسسة الوطنية للنفط وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2259) لسنة 2015 وذلك وسط المناقشات الجارية حول المستقبل السياسي لليبيا والنظر في إصلاحات الحوكمة قبل الانتخابات الوطنية المزمع عقدها نهاية العام المقبل.

وأكدت المؤسسة أنها تدرك أن الهدف من هذا التوجه هو أن يكون ترتيبًا موقتًا، في انتظار تسوية سياسية شاملة وتوافق بين الأطراف الليبية على نموذج جديد لإدارة شفافة لعائدات النفط والغاز، مشيرة إلى إعلان المجلس الرئاسي في 21 أغسطس الماضي أنه يجب استئناف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط شريطة أن يتم إيداع الإيرادات في حساب ضمان لدى المؤسسة الوطنية للنفط في المصرف الليبي الخارجي.

وتابعت المؤسسة أنه لن تكون هناك مدفوعات إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية شاملة وفق نتائج مؤتمر برلين، وذلك لضمان الشفافية والحكم الرشيد بمساعدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي، مضيفة أن هذا الترتيب أكده أيضًا رئيس مجلس النواب الذي أعلن في 21 أغسطس الماضي أنه سيتم استئناف إنتاج النفط وتصديره، وستجمد عائدات النفط في حساب ضمان لدى المصرف الليبي الخارجي، ولن يتم صرف أي مدفوعات إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفقًا لنتائج مؤتمر برلين ومع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كضامن إلى جانب الإدارة الأميركية والدول الداعمة لاستعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإجراء يأتي بالتنسيق مع السلطات الليبية وبما يتفق مع جميع الالتزامات القانونية المحلية والدولية، حيث تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بإيداع جميع الإيرادات من مبيعات النفط والغاز في حسابها في المصرف الليبي الخارجي حاليًا، مبينًا أن آخر رصيد سجل عند الساعة 08:52 مساء بتوقيت طرابلس من الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2020 بلغ (3.122.708.87 دولار) وفق البريد الإلكتروني المستلم من المصرف الليبي الخارجي.

ولفتت المؤسسة إلى أن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله اجتمع في 6 يونيو الماضي مع “مجموعة برلين” بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ،ستيفاني وليامز، للتأكيد الكامل في دعم المؤسسة الوطنية للنفط بأن ترفع حالة “القوة القاهرة” على الصعيد الوطني وتستأنف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين، مشيرًا إلى أن المشاركين في الاجتماع رحبوا بالخطوات الفنية لاستعادة عمليات المؤسسة ومنع مزيد التدهور في البنية التحتية وضمان سلامة موظفي ومرافق المؤسسة وضمان حماية الإيرادات بغية طمأنة الفرقاء السياسيين والاستجابة إلى هواجسهم، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرًا إلى أنه شارك في استضافة هذا الاجتماع للمشاركين في عملية برلين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة ومصر والاتحاد الأوروبي، وحضره ممثلو فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة، وكذلك الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وجددت المؤسسة التأكيد على أن المؤسسة لا تتخذ أي موقف بشأن الأمور السياسية المتعلقة بإدارة عائدات النفط والغاز، وأن المصلحة الوحيدة للمؤسسة الوطنية للنفط هي مواصلة الإنتاج والصادرات من أجل تمكين السلطات الليبية من إدارة عملية الميزانية وتلبية احتياجات جميع الليبيين وتحقيق إيرادات منتظمة.

وذكرت المؤسسة أنها تفاجأت بعقبة أخرى في طريقها، حيث أقدم المصرف الليبي الخارجي بتاريخ 22 نوفمبر على تعطيل (حقوق الغير) وذلك بإيقاف سداد أجرة نقل الناقلة المسماة (Explorar Gas) والتي تم شحنها من ميناء مليتة للتفريغ بميناء الزويتينة في سابقة خطيرة وبخلاف الترتيبات المعمول بها منذ عقود، محذرة من أن هذه التصرفات غير المسؤولة يمكن أن توصل المؤسسة إلى مرحلة خفض الإنتاج، وربما إيقافه بالكامل، ذلك أن المرونة الكبيرة مطلوبة في تأجير وتحريك الناقلات فيما بين الموانئ النفطية والمصافي، وهو أمر تقتضيه وتحتمه طبيعة عمليات التشغيل اليومية، لافتة إلى أن سوق النواقل تتسم بالحساسية، والتعامل فيها يتطلب قدرًا كبيرًا من المصداقية في التعامل والإيفاء بالالتزامات المالية المستحقة في حينها، والاخلال بذلك يحرمنا من المرونة المطلوبة في التشغيل. وأضافت المؤسسة أن خبرائها يعكفون حاليًا على دراسة الخيارات المناسبة والمتاحة، التي يمكن اللجوء إليها، ومن ضمنها فتح حسابات في الخارج، بما يضمن استمرارية وانسياب عمليات الإنتاج والتشغيل.

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