فرج زيدان: تركيا ترفض وجود حكومة ليبية خارج نفوذها للسيطرة على ثرواتها

قال المحلل السياسي، فرج زيدان، إن تركيا لديها مصلحة في عدم وجود حكومة وحدة وطنية خارج نفوذها، مضيفا أن ليبيا تحولت إلى رئة مهمة جدا للاقتصاد التركي مع الرئة القطرية.

وأكد “زيدان” في تصريحات صحفية، أن محافظ المصرف المركزي في طرابلس المقال، الصديق الكبير، هو صاحب قرار سحب الأموال الليبية من البنوك الأوروبية وتحويلها إلى المركزي التركي لدعم الاقتصاد التركي والليرة التركية التي تتعرض لانهيارات بفعل السياسات الخارجية لأنقرة.

ولفت “زيدان” إلى أن وزارة الدفاع التركية أرسلت صورا تؤكد من خلالها أنها مستمرة في تدريب مليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة داخل معسكر السكت بمصراتة.

وأشار “زيدان” إلى أن أنقرة خرقت التزاماتها في مؤتمر برلين من خلال انتقادها لتفتيش قوات إيريني سفينة مشتبه في نقلها أسلحة إلى ميناء صبراتة.