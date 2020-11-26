«الإعلام الحربي»: مداهمة موسعة لأوكار الجريمة بـ«بنغازي» تنفيذاً لتوجيهات «القيادة العامة»

قالت شعبة الإعلام الحربي، إن وحدات من القوات المسلحة بمساندة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قامت بعدة مداهمات موسعة تستهدف أوكار تجار المخدرات والمجرمين والخارجين عن القانون في عددٍ من المناطق بمدينة بنغازي ، حيث أسفرت هذه المداهمات على القبض على عدد من المطلوبين إضافة لضبط كميات كبيرة من المخدرات والممنوعات .

أضافت “الشعبة” في بيان، اليوم الجمعة: “يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات وآوامر القيادة العامه المُوجهة للغرفة الأمنية المشتركة التي أمر بتشكيلها لدعم وزارة الداخلية في فرض الأمن داخل المدينة”.

وسبق أن أصدر المشير خلفية حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية تعليماته بتشكيل غرفة أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وتعمل هذه الغرفة وفقاً لما حدده القرار من اختصاصات تتمثل في الآتي :

1- إحترام حقوق الانسان وحريته وكرامته والتأكد من سيادة القانون .

2- السيطرة الأمنية الكاملة على مدينة بنغازي .

3- التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة وتأمين الاتصالات بينها وبين الأجهزة العسكرية ذات العلاقة وتشكيل مفارز للتصدى لأي قوة متمردة أو مخالفة للتعليمات .

4- إنشاء مركز معلومات وقاعدة بيانات .

5- الحد من الظواهر السلبية والتهريب .

6- القبض على المطلوبين قضائياً .

7- تنفيذ تعليمات القائد العام بخصوص إخلاء العقارات التي تم التعرض لها سواء كانت أملاك خاصة أو عامة وخاصة المشغولة من الوحدات العسكرية والأمنية وبعض الأفراد .

8- المحافظة على الأهداف الحيوية وحماية الأملاك الخاصة والعامة .

9- فرز دوريات في المفترقات والطرق الرئيسية .