الحكومة الليبية تدشن رسميا مشروع السجل القومي

أخبار ليبيا24

دشنت الحكومة الليبية الخميس رسميا مشروع السجل القومي الليبي الهادف إلى خلق بنية معلوماتية سليمة تكون أرضية لتطبيقات الأمن والإدارة الحديثة وتكوين قاعدة بيانات لها.

واستعرضت الحكومة الليبية هذا المشروع الذي يرعاه رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، خلال مؤتمر صحفي قدمه المتحدث باسم الحكومة عزالدين الفالح.

وأعلن المدير التنفيذي للسجل القومي الليبي حامد الحضيري خلال مؤتمر صحفي أن المشروع بات واقعا، لافتا إلى أن عملية تسجيل المواطنين بدأت منذ نحو أربعة أيام من الآن، في إشارة إلى جدية المشروع.

وأكد الحضيري أن مواطنين ليبيين وأجانب متواجدون في مراكز التسجيل لتسجيل بياناتهم والانضمام إلى السجل.

وقال المدير التنفيذي للسجل القومي الليبي إن الدولة كانت تفتقد للخدمات الإلكترونية الحديثة، لكن المشروع سينشأ قاعدة بيانات غير قابلة للتزوير.

وأوضح الحضيري أنه سجـل إلكتـرونـي يحتـوي علـى البيـانـات الشخصيـة والبيـانـات الحيـويـة : ( بصمـة الـوجـه – بصمـة القرنيـة – بصمـات الأصـابـع ) لكـل مـواطـن ليبـي ولكـل أجنبـي مقيـم أو أجنبـي زائر لليبيا.

ولفت المدير التنفيذي للسجل القومي الليبي إلى أن إطـلاق السجـل يأتي نظـراً لتعـدد قـواعد البيانـات حـول المـواطنيـن والأجـانـب وعـدم ارتبـاطهـا ببعضهـا البعـض الأمـر الـذي أستـوجـب أن يتـم إنشاء قاعـدة بيـانـات معلـومـاتيـة موحـدة غيـر قابلـة للتـزويـر أو التكـرار.

وأكد أن فكـرة إنشـاء المشـروع السجـل القـومي الليبـي جـاءت من هذا المنطلق ليوفـر للـدولة الليبية مصـدر بيـانات متعـدد موثوق يقـدم المعلـومات بشكـل آلـي وبكـل الصيـغ، ويكون بمثابة شباك موحد لمختلف الجهات.

وأوضح الحضيري أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المدنية المقدمة للمواطنين، ومنع عمليات التزوير وتضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون أسماء وألقاب متشابهة ، والاستعلام عن بيانات المواطن عندما يطلب الخدمة من المصارف والمؤسسات الخدمية الأخرى داخل ليبيا، ويعد إحصاء سكانيا وديمغرافيا دائما للمواطنين والوافدين المقيمين في البلد.

وأعلن أن ثلاثة مراكز في مدينة بنغازي في مناطق (حي السلام، والليثي، والكيش ) شرعت فعليا في عمليات التسجيل في المدينة للمواطنين والأجانب من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، مؤكدا أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشمل مختلف مدن ومناطق ليبيا انطلاقا من الشرق إلى الجنوب مرحبا بأي انضمام للمشروع من مناطق غرب البلاد باعتباره مشروع لكل الليبيين.

من جهته، أكد مدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بديوان رئاسة مجلس الوزراء هشام البركي أن المشروع قدمته الشركة قبل نحو عام لمجلس الوزراء، لافتا إلى أن الشركة صاحبة الفكرة، وأن المشروع لم يمول من الخزانة العامة.

وأوضح أن بطاقة السجل القومي ستكون مجانية، وأن الفائدة ستعم مختلف جهات الإصدارات للأوراق الثبوتية والرسمية من خلال الاستناد على هذه القاعدة الخاصة بالبيانات.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد نواة للإدارة الإلكترونية، موضحًا أن المنظومة ستكون آمنة وغير قابلة للاختراق.

وأكد أحد المسؤولين عن تنفيذ المشروع، أن 80 مركز تسجيل مركزي في ليبيا تم تحديدها بشكل مبدئي، مشيرا إلى أن المعدات موجودة لفتح أي مركز في أي مكان متى تطلب الأمر ذلك بسهولة ويسر.

وأوضح المسؤولين أن المشروع لاعلاقة له بمشروع البصمة الوراثية السابق، مؤكدين أنه يهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي، إضافة إلى الأجانب المقيمين بشكل شرعي على الأراضي الليبية، من خلال تجميع بصماتهم الخاصة بأصابع اليد، إضافة إلى بصمة العين، والوجه.

كما أكدت الشركة أن السجل القومي سيشمل سجلات المواليد والوفيات، والمستويات التعليمية والوظيفية، إضافة إلى الربط بمنظومات الأمن الخاصة بالمطلوبين جنائيا، موضحة أن السجل القومي في حال تقديمه لأية جهة سيمكنها من معرفة تاريخ صاحب الرقم منذ ولادته وحتى تاريخ تقديمه من خلال التحديث الدائم للمنظومة.

وأضافت أن هذا المشروع سيتم ربطه بمشاريع أخرى تابعة للقطاعات مثل المصارف والكهرباء إلى جانب مشروع تسجيل المركبات الآلية وإصدار رخص القيادة بما يمنع التخلص من كافة الظواهر السلبية التي تعترض سير تقديم الخدمات للمواطن بكل ثقة وبأسرع وقت ممكن، مؤكدة أنه سيتم ربط المشروع بمختلف المنافذ وكذلك تزويد بوابات وسيارات الشرطة بأنظمة متنقلة للتحقق من هوية المواطن.

وأشارت إلى أن المنظومة تحمل ذات المواصفات المطبقة لدى الأمن الدولي (الإنتربول) وهو ما سيسهل عملية تتبع المطلوبين وغيرها، ويحصر السكان بشكل سليم سواء الليبيين أم الأجانب، وأن المشروع برمته سيخضع لمتابعة وإشراف جهاز الأمن الداخلي.