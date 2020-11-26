مفوضية الانتخابات تناقش استعداد مكاتبها للاستحقاقات المقبلة

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن مديرها العام يحيى الجديد، عقد الأربعاء، اجتماعا موسعا عبر الدائرة المغلقة مع رؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية بمناطق ليبيا، لمناقشة احتياجات المكاتب ومدى جاهزيتها استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

وقالت المفوضية في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الاجتماع الذي شارك فيه ما يربو على 20 مشاركا، استعرض تقييم أوضاع مكاتب الإدارة الانتخابية، من حيث استعداداتها وجاهزيتها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر 2021، وأبرز المعوقات والتحديات وسبل تذليلها.

وأضافت المفوضية أن رؤساء المكاتب استعرضوا احتياجاتهم في مجال الكوادر الوظيفية والتجهيزات المكتبية، والمعوقات المتعلقة بالجانب الإداري وجاهزية المقرات.

وأكد الجديد خلال الاجتماع على أهمية هذا التواصل بين الإدارة العامة ومكاتبها، في ظل مستجدات العملية السياسية وما ينتظر المفوضية من مهام تحتاج إلى تكثيف الجهود والرفع من مستوى الاستعدادات وبحث الاحتياجات والمعوقات المحتملة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24