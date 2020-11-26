“الوطنية لحقوق الإنسان” تتضامن مع “تاناروت الثقافي”

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها لما تعرض له تجمع تاناروت الثقافي في مدينة بنغازي من تحريض قامت به الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة للحكومة الليبية ووصفته اللجنة عبر بيان لها بـــ”التصعيد الخطير”.

وقالت اللجنة إن “الأوقاف” أصدرت الرسائل للجهات الأمنية والجهات العامة وتحوي “إساءة وتشويه وتحريض ضمني بحجج وذرائع واهية ضد تجمع تاناروت الثقافي”، من هنا فأنها تعبر عن تضامنها الكامل مع تجمع تاناروت الثقافي ، وأعضاء التجمع ، مبديةً رفضها “لكافة الدعوات التكفيرية والتحريض والعنف اللفظي والإرهاب الفكري الذي تمارسه هيئة أوقاف الحكومة الليبية” .

وأضاف بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها بأن هيئة الأوقاف تقوم “بترهيب الكتاب والمثقفين والمفكرين من على منابر المساجد، ومن غيرها وتستغل حالة انهيار وغياب مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية، لنشر وتعميم هذا التوجه الخطير بما يحمل من تداعيات خطيرة على حرية الفكر والتعبير والتنوع الثقافي والسياسي في ليبيا”-حسب البيان .

وطالبت اللجنة الوطنية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم -اليونيسكو- ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بضرورة التحرك العاجل لوقف ما اعتبرته ممارسات وأفعال مشينة و خطيرة، تقوم بها الهيئة العامة للأوقاف بحق المثقفين والمفكرين.

وخلصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في ختام بيانها إلى تحميل الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، المسؤولية القانونية حيال أمن وسلامة أعضاء تجمع تاناروت الثقافي بشكل خاص و المثقفين والمفكرين وأصحاب الرأي بشكل عام ، الذين يتعرضون إلى التحريض الديني المتطرف بحقهم .

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