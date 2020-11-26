ليبيا الان

انطلاق امتحانات الترقية لضباط الصف والأفراد بمديرية أمن المرج

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انطلقت أمس الخميس بمدرسة القرضابية، امتحانات الترقية لضباط الصف والافراد المستهدفين للترقية للعام 2020م من مديرية أمن المرج، بإشراف اللجنة المكلفة من مدير الأمن برئاسة رئيس قسم التدريب بالمديرية العقيد خالد حمد والعقيد طارق الزائدي المكلف من قبل لجنة الترقيات بالإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية.

كما أجريت الامتحانات بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة من اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ، والالتزام بإرتداء الكمامة والتباعد الجسدي وعدم المصافحة بين الأعضاء والتي كانت تسير بالشكل المثالي والمطلوب. حيث كان عدد المستهدفين للترقية بالمجموعة الأولى (129) ضابط صف، وأما امتحانات المجموعات الأخرى ستنطلق خلال الأيام المقبلة بعد تقسيم العدد المستهدف للترقية وفق الألية التي أعدها قسم التدريب بمديرية أمن المرج.

الوسوم

بنغازي طرابلس ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك