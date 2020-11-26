الميهوب: خروقات تركيا في ليبيا ستؤثر سلبا على المسارات التفاوضية

قال عضو مجلس النواب، طلال الميهوب، الخميس، إن خروقات النظام التركي لاتفاقيات جنيف في ليبيا متواصلة، من خلال استمراره بإمداد المليشيات بالسلاح والذخائر.

وأكد الميهوب أن هذه الخروقات ستؤثر سلبا على المسارات التفاوضية الليبية، التي تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة، مستنكرا صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على استمرار هذه الخروقات.

وطالب الميهوب الجيش باعتبار كل ما يخرق الأجواء الليبية هدف مشروع لقواته ومشروعية محاربة الإرهاب والتطرف ومموليه في كامل بقاع البلاد.

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