“طرابلس المركز” توزع 3000 إسطوانة غاز طهي

قالت بلدية طرابلس المركز إن التأخير في توريد مخصصاتها من غاز الطهي كان نتيجة لظروف أمنية وبعض الإعتداءات التي حدثت لمخازن الشركة من سرقة ونهب للمعدات .

وأضافت البلدية في منشور لها أنه بتكليفها لمختاري المحلات وبعد عديد المراسلات والمخاطبات التي تقدمت بها لشركة البريقة لتسويق النفط تم توريد الكمية المطلوبة وبدأت في توزيع 3 أنبوبة غاز للمواطنين الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على هذه الخدمة كل حسب نطاق محل إقامته ويستمر التوزيع حسب الطلبات المقدمة سابقاً.

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