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“طرابلس المركز” توزع 3000 إسطوانة غاز طهي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت بلدية طرابلس المركز إن التأخير في توريد مخصصاتها من غاز الطهي  كان نتيجة لظروف أمنية وبعض الإعتداءات التي حدثت لمخازن الشركة من سرقة ونهب للمعدات .

وأضافت البلدية في منشور لها أنه بتكليفها لمختاري المحلات وبعد عديد المراسلات والمخاطبات التي تقدمت بها لشركة البريقة لتسويق النفط تم توريد الكمية المطلوبة وبدأت في توزيع 3 أنبوبة غاز  للمواطنين الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على هذه الخدمة  كل حسب نطاق محل إقامته ويستمر التوزيع حسب الطلبات المقدمة سابقاً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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